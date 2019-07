Monheim : Monheim-Triennale wirbt mit Grafiken

Monheim Die Monheim-Triennale soll ein schön-schräges, weltoffenes Musikfestival der Superlative werden. Dabei sollen nicht nur die Töne großartig klingen, sondern auch die Bilder zum Klangereignis passen.

„Für uns fühlt sich die Monheim-Triennale wie ein Film an. Ein Film, bei dem Regie, Schauspieler und Drehorte bekannt sind, die Geschichte aber erst noch erzählt wird“, so beschreibt es der Intendant der Monheim-Triennale, Reiner Michalke. Für ihn lag der Gedanke nahe, eine Künstlerpersönlichkeit für das Festivaldesign anzusprechen, die mit der grafischen Umsetzung von herausragenden Filmproduktionen von sich reden gemacht hat. Seine Wahl fiel auf Vasilis Marmatakis, der bei allen Filmen von Yorgos Lanthimos („The Favourite“, „The Lobster“, u.a.) die Plakate und Filmtitel entworfen hat. Marmatakis sagte zu. Den Ausschlag, trotz seines bereits mehr als gut gefüllten Terminkalenders der Arbeit am Festivaldesign zuzustimmen, gab für Marmataki die Liste der in die Monheim-Triennale involvierten Künstlern: „I’m very happy to be part of this great project, it’s very close to my musical preferences.“ „Vasilis Marmatakis“, so berichtet Michalke, „kannte überraschend viele Musiker von unserer Einladungsliste. Besonders begeistert hat ihn die chinesische Musikerin Pan Daijing, die er in Athen gesehen hat, und Marcus Schmickler, mit dem wir gerade die große Eröffnungsveranstaltung am 1. Juli 2020 auf beiden Seiten des Rheins planen.“ Das Gestaltungskonzept für die Triennale basiert „auf der Visualisierung physikalischer und typografischer Elemente durch die Erfahrung von Klang“. Marmatakis hat eine Serie von Bildern mit Mustern entworfen, wie sie auf Mesh-Covern zu finden sind. Dieses Material aus gelochtem Stoff oder Metall wird zur Abdeckung von Lautsprechern verwendet. Marmatakis hat es auf festes Material übertragen und mit Tinte bearbeitet. Die so entstehenden Spuren sollen die akustische Resonanz zwischen Quelle und Empfänger visualisieren. Insgesamt zehn verschiedene Arbeiten wird es geben. Damit will die Muskifestival GmbH in und um Monheim herum werben.