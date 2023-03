Monheim Triennale 2023 Triennale: Monheim wird zum Klangraum

Der Countdown läuft, es sind nur noch 100 Tage bis in Monheim „The Sound – Sonic Art in Public Spaces“ aufhorchen lassen wird. Es wird eine Ausstellung so genannter Aural Sculptures, also Skulpturen, die akustisch den Zuhörerinnen und Zuhörern im öffentlichen Raum eine künstlerische Botschaft vermitteln, sein. Kunstschaffende aus dem In- und Ausland, darunter auch Multi-Talent Robert Wilson, der als einer der herausragenden Exponenten des zeitgenössischen Theaters gilt und in Düsseldorf mit seinen Stücken „Der Sandmann“ sowie zuletzt mit „Dorian“ für Begeisterung sorgte, werden für vier Wochen die gesamte Stadt gleichsam in einen komplex erfahrbaren Klangkörper verwandeln.