Monheim Triennale : Triennale-Konzert gut besucht

Monheim Die Triennale-Künstlerin Jennifer Walshe hat am Freitag ein Konzert am Ernst-Reuter-Platz gegeben - im Sojus-Ausweichquartier „Zum Goldenen Hans“. Es findet nicht, wie durch einen Dopplungsfehler angekündigt, heute statt.

„Es war eine tolle Improvisation“, berichtet Markus Müller, Sprecher der Triennale, die vom 1. bis 5. Juli in Monheim stattfindet. Zum ersten mal gemeinsam aufgetreten sind an diesem Tag Achim Tang (Bass), Walshe (Stimme) und die Monheimer Musiklehrerin Angelika Sherridan (Querflöte). „Die Besucher standen bis draußen auf den Platz“, so Müller, begeistert davon, dass das Monheimer Publikum so positiv auf die Triennale-Kostprobe reagiert hat. Getroffen haben sich im goldenen Hans Bewohner und Nachbarn des Berliner Viertels ebenso wie Liebhaber von Jazz und Improvisation.