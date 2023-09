Musik-Triennale II Monheim zündet die nächste Festival-Stufe

Nach der Triennale ist vor der Triennale, besonders in Monheim. Ist doch in der Gänseliesel-Stadt das eigentlich im Drei-Jahre-Rhythmus stattfindende musikalische Summer-Event ein inzwischen dreigeteiltes. Quasi wie eine Rakete mit drei Zündstufen wird die Triennale jährlich neu gezündet, hebt aber so richtig erst im dritten Jahr ab. Für die „Monheim Triennale II“ sieht die Zündfolge so aus: 2023 The Sound, 2024 The Prequel, 2025 The Festival. Jetzt hat die städtische Monheimer Musikfestival GmbH die Kuratoren bekannt gegeben für das Vorspiel 2024 und den Haupt-Act 2025.