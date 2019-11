Monheim Triennale-Tickets : Festivaltickets – nur für Monheimer

Monheim (og) Exklusiv nur für Monheimer bietet die Triennale-GmbH ab Montag, 2. Dezember, um 50 Prozent reduzierte Festivalkarten an. Bei der Vorpremiere zur Monheim Triennale vom 1. bis zum 5. Juli 2020 gibt es Konzerte in verschiedenen Spielstätten.

Die Kulturraffinerie K714, die neue MS Rhein-Galaxie der KD Rheinschifffahrt und das Sojus 7 stehen als Hauptspielorte fest. Allein in den ersten Beiden wird es mehr als 20 Konzerte geben, teilt Markus Müller, Sprecher der Triennale-GmbH mit. Hinzu gesellen sich kleinere Spielstätten entlang der Festivalmeile. 200 Tickets sind im Kundencenter der Kulturwerke gegen Vorlage des Personalausweises erhältlich. Jeder Monheimer darf maximal zwei Tickets zum Preis von je 79 Euro erwerben. Für Studenten reduziert sich dieser noch einmal auf 39,50 Euro. Der reguläre Vorverkauf für das Event beginnt am 6. Januar. Das Programm will der Veranstalter am Montag bekanntgeben.