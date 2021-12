Monheim Triennale : Triennale: Early-Bird-Tickets bis 20. Januar im Vorverkauf

Monheim Wie in den vergangenen beiden Jahren gibt es ein limitierte Kartenangebot für die Monheim Triennale – zu günstigen Preisen.

Die Early Bird Tickets, also reduzierten Festival-Karten, kosten 75 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende und Auszubildende zahlen nur 35 Euro. Alle „Early Birds“ bieten Zugang zu den Konzerten der Monheim Triennale 2022 und sind online oder in der Geschäftsstelle der Monheimer Kulturwerke, am Rathausplatz 20 (Monheimer Tor) erhältlich. Der spätere Abendkassenpreis für die Festivalkarte beträgt 95 Euro. Die Early-Bird-Ticket Preise gelten bis zum 20. Januar 2022. Bereits in den letzten Jahren erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, müssen allerdings umgetauscht werden. Dazu erbittet die Festival GmbH eine Mail an info@monheim-triennale.de.