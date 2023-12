Monheim Triennale II: Ticket-Verkauf startet jetzt

Der Ticket-Vorkauf „Early Bird“ für The Prequel startet am Montag, 4. Dezember. Dann gibt es vergünstigte Tickets für die Veranstaltungen rund um die Werkstattausgabe der Moheim Triennale II. The Prequel bringt vom 4. bis zum 6. Juli 2024 wieder besondere Töne und Projekte an den Rhein. Veranstaltungsort ist das Festivalschiff MS Rhein Fantasie am Monheimer Anleger. 16 Künstler werden bei dem Projekt erstmals aufeinandertreffen. Sie werden sowohl solo, als auch in verschiedenen Konstellationen zu erleben sein.