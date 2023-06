Monheim Triennale startet Bis zum 2. Juli gibt‘s was auf die Ohren

Ein außergewöhnliches Kunst-Erleben bietet „The Sound“, die Monheim Triennale II. Grund: Die ausgestellten Kunstwerke erschließen sich nicht primär visuell über das Auge, sondern als Klangkunst über das Gehör. Die in ihrem Umfang nach Angaben der Stadt Monheim „einzigartige Klangkunstausstellung im öffentlichen Raum“ wird an diesem Samstag um 14 Uhr von Bürgermeister Daniel Zimmermann am Info-Point Am Vogelort eröffnet – im Beisein aller beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie des Festival-Intendanten Reiner Michalke und des gesamten Kuratoren-Teams.