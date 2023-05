Monheimer Schüler sind dabei Voodoo-Kneten für die Triennale

Monheim · Am Wochenende beginnt die große Klangkunst-Ausstellung in Monheim. Auch die Jugend ist in die anspruchsvolle Schau mit eingebunden. So beteiligen sich Schüler der Peter-Ustinov-Gesamtschule mit eigenen Objekten an dem Projekt.

31.05.2023, 16:00 Uhr

PUG-Schülerin Julia hat aus bunter Knetmasse Körper geformt, die für Bewegung stehen, aber auch für Gefahr. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Bernd Schuknecht

Ein wesentliches Anliegen des Konzepts für die „Monheim Triennale“ ist es, alle Menschen in der Stadt zu erreichen, ihre Neugier zu wecken, sich im Rahmen der Ausstellung mit Klangkunst auseinanderzusetzen. „Zum partizipatorischen Ansatz gehören natürlich auch Kinder und Jugendliche, die in Triennale-Projekte eingebunden sind, die mittels verschiedener Kooperationen realisiert werden konnten“, erklärt Achim Tang, seit Anbeginn im Team der Monheim Triennale der Fachmann für kunstpädagogische Aktionen. „in bewegung“ lautet der Titel eines Klang-/Kunstraum-Projekts, das Oberstufen-Schülerinnen und -Schülern der Peter-Ustinov-Gesamtschule vom 3. bis zum 12. Juni, 9 bis 14 Uhr, in der Kunstwerkstatt, Turmstraße 20, präsentieren werden.