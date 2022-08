Polizei warnt in Monheim : Trickbetrüger als falsche Stadtwerker unterwegs

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern. Foto: dpa/Silas Stein

Monheim In Monheim haben sich am Montag, 15. August, zwei bislang noch unbekannte Trickbetrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und so einem Senior Schmuck im Wert mehrerer Hundert Euro entwendet.

Gegen 15 Uhr hatten zwei Männer an der Wohnungstür eines Seniors am Gartzenweg geschellt und gesagt, sie seien von den Monheimer Stadtwerken. Ferner führte das Duo an, es müsse im gesamten Haus die Wasserleitungen überprüfen.

Daraufhin ließ der Monheimer das Duo in seine Wohnung, wo die beiden Männer fortan unbeaufsichtigt mehrere Wasserhähne laufen ließen. Als der Bewohner nach einigen Minuten nach dem Rechten schaute, stellte er nicht nur fest, dass die beiden Männer verschwunden waren, sondern auch, dass mehrere Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht worden waren. Entwendet wurde so Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro.

Erst am Abend wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Eine detaillierte Täterbeschreibung konnte der Senior nicht abgeben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und nutzt diesen Vorfall, um vor den Maschen von Trickbetrügern zu warnen: Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis – doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

(RP)