Hockeytreffen in Monheim Skunks empfangen Bombers

Freundschaftlich im Sport verbunden, das sind die Hockeymannschaften Malbork Bombers und Monheim Skunks. Seit 2017 pflegen die Sportler einen engen Austausch miteinander. Jetzt durften die Monheim Skunks ihre Freunde aus der polnischen Partnerstadt Malbork willkommen heißen. Fünf Tage lang stand das Miteinander der insgesamt rund 100 Sportler im Vordergrund des Treffens. Neben Besichtigungen und andere Aktivitäten wurde natürlich auch Hockey gespeilt. Neben einem gemeinsamen Training traten zunächst die Erwachsenen der beiden Mannschaften gegeneinander an. Einen Tag später folgten die Kinder und Jugendlichen, die sich einem fairen Hockeyspiel stellten. „Im nächsten Jahr, pünktlich zum 20. Geburtstag der Städtepartnerschaft zwischen Malbork und Monheim am Rhein, werden wir wieder gemeinsam nach Polen reisen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf“, so André Linscheid, Abteilungsleiter der Skunks und stellvertretender Vorsitzender der SG Monheim.