Monheim Karneval : Stadt erwirbt Gebäude für jecke Tänzer

Ein Teil des Geländes an der Frohnstraße übernimmt die Stadt in Erbpacht und baut ein Trainingshaus für Karnevalisten – zur Straße hin. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Karnevalisten können sich freuen: Sie sollen ein Haus bekommen, in dem sie trainieren können. Auf einer Empore über dem Tanzboden sind Umkleiden vorgesehen. Die Nutzung ist zeitlich begrenzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

An der Frohnstraße 9 soll eine Trainingshalle für Karnevalisten entstehen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Erwerb (in Erbpacht) von Gebäude und Grundstück jetzt in nicht-öffentlicher Sitzung zugestimmt. „Der Vertrag kann nun von der Verwaltung vorbereitet werden“, bestätigt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Eigentümer ist der Monheimer Landwirt Gerd Lohmann, der für das Trainingshaus einen Teil seiner ehemaligen Reithalle zur Verfügung stellen will. Lohmann ist dem Brauchtum verbunden. Er ist Schatzmeister der Marienburg-Garde.

Im Juni 2019 war das Projekt im Eiltempo – unter Umgehung des zuständigen Planungsausschusses – durch die Ratsgremien geschleust worden. Im Juli wurde die Verwaltung beauftragt, auf Grundlage der vom Architekturbüro BNS angefertigten Machbarkeitsstudie eine Entwurfsplanung zu erstellen, auf deren Grundlage die Ausschreibung erfolgen könne. Schließlich soll die Halle im Sommer 2021 stehen.

Info Für Parkplätze wird Ablöse gezahlt Kosten: zwei Millionen Euro Parkplätze: Aufgrund der Lage kann kein Stellplatz auf dem Grundstück ausgewiesen werden, hier wird laut Satzung eine Ablösesumme von 10.000 Euro pro Stellplatz fällig. Fertigstellung: Neubau ursprünglich für April 2021 geplant, aktuell ist von Sommer 2021 die Rede.

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses werde derzeit die Planung erstellt, so dass in der zweiten Jahreshälfte die Bauleistungen vergeben werden können, teilt Monheims Gebäudemanager Michael Lobe dazu mit. Über den Jahreswechsel könne dann bis Sommer 2021 gebaut werden.

Zumindest bezüglich der ursprünglich für Mai angesetzten Ausschreibung hinkt die Verwaltung leicht hinter ihrem Terminplan her. Architekt Michael Nagy vom Büro BNS muss sich sputen. Grundsätzlich sieht seine Planung vor, dass die Giebelwand des neuen Gebäudes um drei Meter nach Norden verschoben wird, damit die Karnevalisten das Gebäude direkt von der Frohnstraße aus anfahren können. So soll die Lärmbelästigung für den Hof und die Anlieger der Frohnstraße gering gehalten werden. „Hinter dem Lagerraum, der vorn zur Straße weist, entsteht eine etwa 5,20 Meter hohe Halle“, so Nagy. Hoch genug, damit die Karnevalisten auch Hebefiguren üben können.

In der etwa 230 Quadratmeter großen Tanzhalle befindet sich auch der Aufgang zum oberhalb des Lagers gelegenen Obergeschoss, wo sich WCs, Umkleideräume und Lagermöglichkeiten befinden. Sie sind durch eine Wand von der Tanzhalle getrennt. So könne die gesamte Halle beheizt werden, sagt Nagy. „Ursprünglich war geplant, die Halle nicht zu beheizen und die Umkleiden in wärmegedämmten Containern unterzubringen. Das wurde aber wieder verworfen, weil das Training ja vornehmlich in den Wintermonaten stattfindet.“

Vor der Konzeptplanung hatte ein Termin mit Vertretern aller Vereine und der Verwaltung stattgefunden, um den Bedarf zu erfragen. „Für uns sind Spiegel und ein schwingender und damit Gelenke schonender Hallenboden wichtig“, sagt Dominik Hansen von den Rheinstürmern. Auch sollte eine Musikanlage vorhanden sein, momentan müsse man diese zu den jeweiligen Trainingshallen mitschleppen.

Über eine Verteilung der Trainingszeiten sei noch nicht gesprochen worden, sagt Torsten Schlender von den Altstadtfunken. Seine Garde probe zweimal wöchentlich am Abend. Der Andrang auf die Abendstunden werde voraussichtlich groß sein. Erst Ende des Monats werden die Gardetänzer nach der Corona bedingten Pause wieder das Training aufnehmen. „Unsere Trainerin hat gerade den Neulingen über die Online-Kanäle Übungen übermittelt, damit sie schon einmal die Grundchoreographie einstudieren können“, erläutert Schlender.