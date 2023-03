Monheim Verletzten einfach liegengelassen

Offebar versehentlich fuhr er den Mann an, der stürzte und verletzte sich schwer. Der Toyota-Fahrer hielt nur kurz an und flüchtete anschließend in Richtung Gartzenweg, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fahrer soll 40 Jahre alt sein und dunkle, kurze Haare haben. Der Fußgänger kam ins Krankenhaus. Hinweise an die Polizei, Telefon 9594-6350.