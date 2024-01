Einsatz in Monheim Feuerwehr birgt Toten in Brandwohnung

Monheim · Ein 43 Jahre alter Mann ist am Silvestermorgen von der Feuerwehr tot aufgefunden worden. In seiner Wohnung an der Hegelstraße in Monheim hatte es gebrannt. Die Kripo ermittelt.

01.01.2024 , 12:39 Uhr

Die Feuerwehr Monheim ist am frühen Silvestermorgen zu einem Zimmerbrand an der Hegelstraße ausgerückt. Foto: Patrick Schüller

Es klang zunächst wie ein gewöhnlicher Zimmerbrand. Doch als die Feuerwehr Monheim am Silvestermorgen in dem Mehrfamilienhaus an der Hegelstraße die Brandwohnung geöffnet hatte, konnte sie den 43 Jahre alten Bewohner nur noch tot bergen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie gegen sechs Uhr von (nur) einer Anruferin zu einem möglichen Zimmerbrand an der Hegelstraße alarmiert. „Zunächst deutete von außen wenig auf ein Brandereignis hin“, berichtet Einsatz- und Wehrleiter Torsten Schlender. Dennoch: Wie bei jedem Brand ging die Feuerwehr sofort über Treppenraum und Drehleiter mit mehreren Trupps unter Atemschutz vor und suchte den Brandherd. Die Feuerwehrleute lokalisierten die Brandwohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und öffneten gewaltsam die Tür. Sie fanden einen leblosen Mann und brachten ihn aus der Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Bewohners feststellen. „Trotz unseres schnellen und routinierten Vorgehens konnten wir in diesem Einsatz den Bewohner leider nicht mehr retten und mussten uns im Nachgang auf Brandbekämpfungsmaßnahmen in der Wohnung beschränken“, beschreibt Schlender die Situation. Die Einsatzstelle, so Schlender, wurde an die Kriminalpolizei übergeben und eine entsprechende Nachsorge für Angehörige, Hausmitbewohner und Einsatzkräfte organisiert. „Nach dem Anruf, und es war nur einer, hatte keiner mit dieser dramatischen Wedung gerechnet“, sagt Schlender im Nachgang. Zumnal, so beschreibt er den ersten Eindruck beim Betreten des Gebäudes, zunächst kein Brandgeruch zu bemerken war. Nur auf der Rückseite des Hauses sei etwas Rauch durch das Fenster gedrungen und habe den Weg zur Wohnung gewiesen. Dort habe nur ein Raum gebrannt, berichtet er. Die vierte Etage des Mehrfamilienhauses sei kurzfristig für die Bewohner gesperrt worden. Die Kripo ermittelt. Im Einsatz waren die Hauptamtliche Wache, die Löschzüge Monheim und Baumberg der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

(og)