Monheim Tödlicher Unfall auf der Baustelle am Monheimer Tor

Die Baustelle am Monheimer Tor wird regelmäßig auf Arbeitsschutz und Sicherheit überprüft, heißt es bei der Stadt. Erst letzte Woche habe wieder eine solche Prüfung stattgefunden. „Nun setzen wir darauf, dass die Polizei und der Arbeitsschutz den genauen Unfallhergang rekonstruieren und aufklären können“, so Monheims Bürgermeister. „Keine Baustelle ist es wert, dass jemand dort sein Leben lässt. Die Sicherheit aller am Bau Beteiligter steht für uns an oberster Stelle.“