Monheim : Kripo geht von Totschlag aus

Am Sonntagmorgen stellten Freunde des Opfers Kerzen auf. Unweit der Gedenkstätte spielte sich die Tat ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Polizei sucht weitere Zeugen der Bluttat in Monheim.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf möchte vorerst nichts zur genauen Todesursache des 36-jährigen Monheimers sagen, der in der Nacht zu Samstag an den schweren Verletzungen gestorben war, die ihm zwei unbekannte Täter bei einem Streit auf der Mittelstraße zugefügt haben. „Wir hoffen noch auf weitere Zeugenaussagen, die wir dann mit dem Verletzungsbild abgleichen können“, erklärt der ermittelnde Staatsanwalt Stefan Peters. Bisher wisse man nicht, wie die Tat genau abgelaufen sei. Ob die Tat ein versuchter Raubüberfall war, eine Pöbelei sie ausgelöst hat und der Streit eskaliert ist. Letzteres sei bisher nur eine Hypothese.

Strafrechtlich werde das Geschehen momentan als Totschlag bewertet. „Das kann sich aber je nach Ermittlungsfortschritt in alle Richtungen bewegen, bis hin zu Mord. Es könnte aber auch auf eine Körperverletzung mit Todesfolge hinauslaufen“, sagt Peters. Dazu aber müsste man den Tatablauf genau kennen. „Momentan besteht der Anfangsverdacht, dass man so auf das Opfer eingewirkt hat, dass es stirbt.“ Dann müsse man noch klären, welchen Anteil die beiden Täter jeweils an der Tat hatten.