Konzert : Tingvall-Trio gastiert in der Aula am Berliner Ring

Tingvall-Trio gastiert in der Aula am Berliner Ring

Das Tingvall Trio um Bandleader Martin Tingvall spielt am Freitag, 10. September, um 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring zeitgenössischen melodiösen Jazz mit Anleihen an der aktuellen Rock- und Popmusik. Das mit insgesamt drei Echos und sechs Jazz Awards ausgezeichnete Tingvall Trio gehört zur europäischen Elite der aktuellen Piano-Jazz-Trio Szene, heißt es in der Ankündigung. Sie hätten einen ganz eigenen, wiedererkennbaren Sound entwickelt, der auf griffigen, bildhaften Melodien und der unverwechselbaren Dynamik zwischen poetischen Balladen und energetischen Rhythmen basiere, die auch mit Elementen aus Rock und Pop liebäugelten. Nachdem ihr letztes Album auf Platz eins der Jazzcharts gelandet sei und sogar die Popcharts erreicht habe, wendeten sie sich mit dem aktuellen Programm auch verstärkt weltmusikalischen Themen zu, die zwischen arabischen Sounds und lateinamerikanischer Fröhlichkeit pendelten, heißt es.