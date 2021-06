Inzidenzwerte erlauben Publikum : Ticketverkauf für „The Prequel“ startet

Monheim Vom 1. bis 3. Juli finden Konzerte mit Publikum und echter Live-Atmosphäre auf der MS RheinFantasie statt. Triennale-Intendant Reiner Michalke hat 14 Künstlerinnen und Künstler eingeladen.

(elm) Vom 1. bis 3. Juli veranstalten die kreativen Köpfe hinter der Monheim Triennale „The Prequel“. Zu dieser kleinen Vorabausgabe des Musikfestivals hat das Team um Intendant Reiner Michalke eine Auswahl von internationalen Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die die Idee der Monheim Triennale schon in diesem Sommer auf das Beste repräsentieren dürften. „14 Künstlerinnen und Künstler kommen in Monheim zusammen. Sie lernen sich kennen; sie lernen die Stadt kennen; sie entwickeln gemeinsam Projekte; und last but not least: Sie machen miteinander Musik“, so Michalke. ‚The Prequel‘ werde natürlich kleiner als die Triennale werden – dafür aber feiner, intimer und mit einem einzigartigen künstlerischen Profil. „Wir werden das Labor erschaffen, in dem die Zukunft erdacht wird.“