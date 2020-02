Einkaufen : Teehaus am Rathaus eröffnet wieder

Monheim Alice Schmidt hat das Monheimer Traditionslädchen übernommen und daraus einen völlig neuen Tee-Tempel gemacht.

Das Teehaus am Rathaus wird am 2. März wiedereröffnet. Zwei Monate war es geschlossen. Der neuen Chefin Alice Schmidt ist es eine Herzensangelegenheit, den Laden von Heike Kohlen weiterzuführen, sagt sie. Als Ex-Chefin Kohlen ihre Stammkunden im Herbst vorigen Jahres zum Räumungsverkauf einlud, wusste Alice Schmidt noch nicht, dass sie wenige Wochen später fest entschlossen sein würde, ihren Lieblingsladen zu übernehmen. „Ich habe 25 Jahre bei Ford im Einkauf gearbeitet und wollte eigentlich nur noch auf die Couch“, gesteht sie. Doch dann kam einer der letzten Tage des Teehauses – und eine Kundin, die neben Alice Schmidt im Geschäft stand und traurig sagte: „Diesen Laden muss doch jemand übernehmen“, erzählt Schmidt. Dieser Gedanke ließ sie die Idee mit der Couch schnell vergessen. „Ich mache das!“, stand für sie im Dezember fest. „Die Familie und mein Lebensgefährte standen sofort hinter mir“, erzählt sie. „Ohne sie könnte ich das nicht auf die Beine stellen.“

Heute ist das Geschäft an der Alten Schulstraße ihr „Baby“. „Eigentlich dachte ich anfangs, mit einem paar neuen Teesorten sei es getan“, berichtet sie. War es aber nicht. Alice Schmidt erkannte, dass sie so eine Aufgabe nur ganz oder gar nicht übernehmen kann. So wird das Teehaus am Rathaus sich ab 2. März in völlig neuem Licht mit hübschen Möbeln und Lampen präsentieren, mit neuer Theke und neuen Regalen und umfangreichem Angebot.