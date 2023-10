Monheim Ältester Tennisclub beschließt sein Ende

Der Tennisclub Rot Gelb hat in seiner Mitgliederversammlung am Mittwochabend den Weg für die weiteren baulichen Maßnahmen am Kielsgraben frei gemacht, wie der Vorsitzende Volker Görgens mitteilt. Auf der Sportanlage, auf der der TC Rot Gelb seit 1926 sein Training und seine Punktspiele abhielt, soll künftig die neue große Tennisanlage für die drei bisherigen, dann fusionierten Vereine entstehen. Wenn sich dies auch schon seit Jahren angekündigt habe, sei unter den Mitgliedern ein gerüttelt Maß an Traurigkeit zu spüren, so Görgens. Die Besonderheit dieses Vereins sei nicht nur, dass er der älteste Club in Monheim ist, sondern dass er im Gegensatz zu fast allen anderen Tennisclubs alle notwenigen Tätigkeiten aus der Mitgliedschaft habe rekrutieren können. Die sehr angenehme, private Atmosphäre in dem Club sei auch dadurch entstanden, dass es keine professionelle Bewirtung gab, sondern jeder auf Treu und Glauben seinen Getränkebedarf auf einer Karteikarte notierte und später zahlte. Am 28. Oktober treffen sich die Mitglieder noch einmal zu einer großen Abschiedsparty. Am 30. Oktober rückt dann ein Haushaltsauflöser an, der das Clubhaus leerräumt - gefolgt von einem Bagger, der dann in einigen Monaten auch alle physischen Überbleibsel des Clubs dem Erdboden gleichmachen wird.