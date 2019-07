Stadtgespräch : Der TC Blau-Weiß verbindet Turniersport und Geselligkeit

Zwei Veranstaltungen, viele glückliche Gesichter.

Spaghetti-Open des TC Blau-Weiß Monheim: 38 Kinder und Jugendliche fanden sich zu dem traditionellen Turnier an der Marderstraße ein. Trainer Drago Dugandzic teilte die Teilnehmer in vier Kategorien ein, Alter und Spielstärke berücksichtigend. Die Jungen und Mädchen gingen engagiert in die Matches, wobei aber der Spaß im Umgang mit der gelben Filzkugel im Vordergrund stand. Dem Motto folgend, gab es abschließend Spaghetti, wahlweise „Bolognese“ oder mit Tomatensoße. Die positive Resonanz veranlasste Trainer Dugandzic, ein weiteres Turnier dieser Art zu planen: diesmal die „Pizza Open“.