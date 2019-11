Verkaufsoffener Sonntag : Vater Rhein bespaßt den Martinsmarkt

Monheim Der traditionsreiche Martinsmarkt zog mit Programm und verkaufsoffenem Sonntag Tausende in die Monheimer Innenstadt.

Tausende Menschen, jung bis alt, tummelten sich am Sonntagnachmittag – trotz großräumiger Baustellen – auf dem Martinsmarkt in der Innenstadt. Auch zahlreiche Auswärtige besuchten die traditionelle Veranstaltung. Neben den Ausstellern profitierten auch die am Nachmittag geöffneten Läden vom Zulauf.

Was Zum 25. Mal verwandelte sich die Monheimer Innenstadt in einen gemütlichen Martinsmarkt.

Ein herbstlicher Wind weht sanft auf und ab, doch es bleibt trocken. Mittendrin wandelt eine außergewöhnliche Gestalt mit grau, braunen und blauen Stofffetzen am langen Mantel baumelnd und einem mit Muscheln und Farn bedecktem Helm auf dem Kopf. Er grinst die ihn überrascht anschauenden Passanten an und grüßt. Hinter dem Kostüm, das Vater Rhein darstellt, verbirgt sich Stadtführer Holger Franke. „Das Kostüm ist erst gestern fertig geworden“, sagt er stolz und öffnet vorsichtig seinen Mantel. „Ich trage sogar Rheingold bei mir“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Franke ist an diesem Nachmittag nur eine von vielen Attraktionen: Auch Feuerwehr-Auto und Hüpfburg, Kindertheater und Bobby-Car-Parcours ziehen Eltern mit ihren Kindern magisch auf den Rathausplatz. Die Monheimer Kulturwerke haben einen kleinen Zauberwald mit großgewachsenen Blumen und Pilzen aufgestellt, in denen sich immer wieder Mädchen und Jungen fotografieren lassen. „Es ist zwar nicht riesig aber wirklich liebevoll gestaltet“, lobt Besuchern Martina Reigen aus Wuppertal. Mit Ehe- und Sohnemann ist sie gezielt zum Martinsmarkt nach Monheim gekommen. „Liebe Freunde haben ihn uns empfohlen und wir sind wirklich begeistert.“

Von der Bühne schmettert die Coverband 2nd Hand D.u.o. derweil Hits vergangener Jahrzehnte. Ringsum stehen die Besucher an Buden, schlemmen und genießen. An der gut bestückten Bude von Silke Janzen bestaunen Kunden schöne Filztaschen. „Oh, schau mal“, entfährt es einer jungen Frau, während sie auf eine der Taschen deutet. „Die Gänseliesel und der Spielmann sind ja da drauf.“ Das Motiv, erzählt Silke Janzen, sei beliebt bei den Monheimern. Sie biete aber auch andere gestickte Designs an, wie etwa die Skyline diverser Städte. Janzen, die seit 1994 einen Pferdezubehörshop an der Schulstraße betreibt, steht erstmals beim Martinsmarkt draußen im Gewühl. Wegen der Baustelle sei sie in diesem Jahr direkt mit einem Stand auf die Krischerstraße ausgewichen, statt im Laden zu stehen. „Ich bin überrascht, wie voll das Zentrum ist.“ Ihre Ware, prominent an der Pulsschlagader des Martinsmarkts, werde gut angenommen.