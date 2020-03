Einkaufen : Monheim-Tassen: Es gibt Nachschub

Monheim Punschpunkte-Porzellan wird im Bürgerbüro ausgegeben. Registrierte können die Tassen vom 12. bis zum 14. März abholen.

Für Kunden, die an der Monheimer Einzelhandelsaktion „Treue bringt Tasse“ teilgenommen haben, ist Nachschub eingetroffen: Die Sammeltassen, die vorübergehend vergriffen waren, können von Donnerstag, 12., bis Samstag 14. März, im Bürgerbüro im Rathaus abgeholt werden. In der Vorweihnachtszeit gab es für Einkäufe in Monheimer Läden („Lokalhelden“) sogenannte Punschpunkte, die für eine Tasse mit Monheim-Motiv eingelöst werden können. Insgesamt mehr als 20.000 Punschpunkte wurden laut Stadt gesammelt. Eine Tasse erhält, wer auf der Warteliste steht und die gefüllte Sammelkarte mitbringt. Das Bürgerbüro ist geöffnet montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Mehr unter www.monheimer-lokalhelden.de.