Monheim : Tanzschüler wollen Stillstand beenden

Monheim Im Rheinbogen zeigten die Schüler von Tanz-Raum Monheim ohne Musik individuelle Tanzfiguren. Ein Weg, um zur Normalität zurückzukehren. Es gab viel Applaus, von Schaulustigen ebenso wie von Aktiven.

Ursprünglich hatte der Tanz-Raum Monheim eine große Tanzvorstellung geplant, die in Kooperation mit der Sportmühle Hilden in der Aula der Gesamtschule am Berliner Ring hätte stattfinden sollen Für diesen Höhepunkt des Tanzjahres war Anfang des Jahres bereits geprobt worden, zahlreiche Mütter hatten schon Kostüme geschneidert. Das Konfuzius-Zitat „Stillstand ist Rückschritt“ inspirierte Hoven zu der tänzerischen Demonstration, an der sich knapp 50 Tanzschülerinnen und -schüler von drei bis 70 Jahren, selbstverständlich mit Maske oder Visier, beteiligten. „Denn wenn man nichts tut, dann ist alles vorbei“, sagt Hoven, die dankbar ist, dass so viele zur Open Air-Tanzpräsentation gekommen sind. Sie selbst ist gespannt, was sich tänzerisch auf der Wiese ereignen wird.