Kreisel-Kunst Monheim : „Tanzende Häuser“ bekommen jetzt ihr Fundament

Monheim Für die Bauarbeiten wird ab Montag, 25. Oktober, der Kreisverkehr an der Monheimer Straße halbseitig gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

(og) Das Fundament für das lange versprochene Kunstwerk „Tanzende Häuser“ von Timm Ulrichs soll gegossen. Dazu muss ab Montag, 25. Oktober, der Kreisverkehr an der Monheimer Straße halbseitig gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Die Sandstraße wird für etwa eine Woche vom Kreisel aus nicht befahrbar sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr über die Monheimer Straße kann über den halben Kreisverkehr fließen.

Voraussichtlich im nächsten Frühjahr sollen die roten Häuser in Anwesenheit des Berliners Timm Ulrichs bei einer kleinen Feier eröffnet werden. Der emeritierte Professor möchte mit der ortstypischen Form der Häuser, die in einer Art Tanz miteinander korrespondieren, Monheims dynamische Entwicklung widerspiegeln, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Insgesamt wird das Kunstwerk rund 140.000 Euro kosten.