Einweihung im Juli : Tanzende Häuser auf Kreisverkehr in Baumberg

Monheim Um für Wetterunsicherheiten gerüstet zu sein, ist der Juni für den Aufbau eingeplant. Am Samstag, 2. Juli, um 12 Uhr wird die Arbeit eingeweiht.

Seit Montag wird auf dem Kreisverkehr Monheimer Straße / Sandstraße gebaut. Hier entsteht die große Skulptur „im Duett“ des Künstlers Timm Ulrichs. Schon jetzt strahlen die rot lackiertem Stahlelemente dabei in der Sonne, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. In den vergangenen Jahren habe sich Monheim durch zahlreiche neue Werke zu einem Ort für spektakuläre Kunsterlebnisse entwickelt. Auch durch die kreative Nutzung und die Umdeutung von Kreisverkehren seien Wahrzeichen entstanden, die heute weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt sind, heißt es weiter.

Ulrichs arbeite in verschiedensten Medien, von Grafik, Fotografie, Skulptur oder Installation bis hin zu Aktionen und Performances. Inspiration finde er vor allem in Beobachtungen des täglichen Lebens, der Sprache und der Alltagskultur. Im Spiel mit Worten, Objekten und Ideen übersetze er diese Beobachtungen in vorwiegend humorvolle Kunstwerke. Dabei folge er dem Prinzip „Kunst ist Leben, Leben ist Kunst“. Mit seinen Ideen und Konzepten über die Rolle des Künstlers und darüber, was Kunst sein kann, gelte Ulrichs als wegweisend in seiner Generation.