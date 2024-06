„Tag der offenen Farm“ in Monheim „Das Schönste ist, dass die Gäste zufrieden nach Hause gehen“

Das Künstlerduo „431art“ bot ein Empathie-Training mit Pflanzen, das noch bis Ende Juni mit ihrem prämierten und nachhaltigen Langzeitprojekt „botanoadopt“ auf Einladung der Kunstwerkstatt Turmstraße in Monheim Mitte aktiv ist. Auf dem Gelände der Rheinwiesen-Farm hatten Haike Rausch und Torsten Grosch einen Pfad mit acht Empathie-Trainingsaufgaben installiert, der über unterschiedliche kognitive Ebenen einen Zugang zu Pflanzen ermöglichte. Im 1:1-Training konnten Besucher ihre Empathie-Fähigkeit in Bezug auf Pflanzen testen sowie den eigene Empathie-Typ bestimmen lassen. Das Interesse war groß. „Die Teilnehmer des 1:1-Trainings erreichten alle die volle Punktzahl und waren äußerst einfühlsam, den mitgebrachten fünf Adoptivpflanzen gegenüber“, so Haike Rausch: „Gerade die Kinder konnten sich sehr gut in die Lage der Pflanzen einfühlen. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Empathie-Training mit Pflanzen in Kooperation mit der Rheinwiesen-Farm aus Anlass des Tages der Artenvielfalt auf diesem besonderen Gelände anbieten konnten“.