Konzert unter freiem Himmel Kiewer Symphoniker treten zum ersten Mal in Monheim auf

Für das Publikum präsentierte das Orchester unter anderem Samuel Barbers „Adagio for Strings“, das in Filmmusiken wie „Platoon“, „Die fabelhafte Welt der Amélie“, aber auch in TV-Serien wie den „Simpsons“ oder „South Park“ verwendet wurde. Max Richters „Vivaldi – The Four Seasons Recomposed“ holte eines der beliebtesten Werke der klassischen Musik in die Gegenwart: Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Außerdem wurde Musik aus der ukrainischen Heimat des Orchesters gespielt, die von Levko Revutsky komponiert wurde.