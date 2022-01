Monheim Einbrüche : Diebe rauben Süßes aus Schulkiosk

Monheim (elm) Zwischen Freitag, 14. Januar, und Montag, 17. Januar, sind unbekannte Diebe auf ein Baustellengelände Am Monbagsee in Monheim eingebrochen. Dazu haben sie gewaltsam das Schloss des Bauzaunes entfernt.

Ebenfalls am Wochenende kam es zudem zu einem Einbruchdiebstahl in den auf dem rückwärtigen Schulgelände gelegenen Kiosk der Gesamtschule am Berliner Ring. Die Täter brachen hierbei den in einer Holzhütte untergebrachten Kiosk gewaltsam auf und nahmen Süßigkeiten und Softgetränke im Wert von circa 100 Euro mit. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 02173 9594-6350, entgegen.