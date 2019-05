Monheim : Awista sammelt 78 Tonnen Müll im Berliner Viertel

Monheim Sechs Extra-Schichten hat der Düsseldorfer Entsorger eingelegt. Stadt ist dennoch nicht zufrieden und sucht Alternativen.

Sechs Extra-Tage lang haben Awista-Mitarbeiter im Berliner Viertel Sperrmüll und Müll gesammelt. Das Ergebnis: 78 Tonnen. „Das war extrem viel“, sagt Jennifer Bachmann, Sprecherin der Awista. Üblich seien 20 bis 30 Tonnen. „Wir waren sehr überrascht.“ Die größte Menge, die die Awista im Berliner Viertel abgefahren hat, seien bisher 60 Tonnen gewesen. Das läge so ein oder zwei Jahre zurück. „Wir können die Situation nicht im Voraus planen“, beschreibt sie das Problem. „Es geht mal wieder ein Jahr lang gut. Und dann liegen plötzlich enorme Müllberge an den Straßen.“ Dann müsse nachgearbeitet werden. „So flexibel sind wir dann auch.“ Bachmann vermutet, dass Müll auch von außerhalb dort abgeschüttet wird.

Eine Meinung, die auch Dr. Norbert Friedrich teilt, Vorsitzender des Mieterbundes Monheim/Langenfeld. In der Tat werde Sperrmüll „wild“ von außen hinzugekippt oder durchwühlt, aber das Problem allein damit erklären zu wollen, reiche nicht aus, schreibt er in einer Stellungnahme. Er sieht die LEG als Eigentümerin der Wohnungen in der Pflicht. Durch die Schließung des Mieterbüros fehlten Ansprechpartner. Eine ,ferngesteuerte’ Wohneinheit von der Größe des Berliner Viertels könne nicht die gleiche Effektivität und Mieternähe aufweisen wie eine ortsansässige Wohnungsverwaltung. „Die Folge der ,wilden’ Müllablagerungen seien Hygieneverhältnisse, die auch durch erhöhtes Rattenaufkommen die Schädlingsbekämpfung auf den Plan rufen müsste“, sagt Friedrich