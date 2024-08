Ausstellung in Monheim Strukturwelten zwischen Vanille und Pistazieneis

Nicht nur der Ausstellungsort, „ich war vorher noch nie in Monheim gewesen“, sondern auch ihre Kunst selbst, ist neu. Die Werke ihrer neuen Serie entstanden in den vergangenen zwei Jahren, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die ihr plötzlich viel Zeit schenkte. Daran gewöhnt, mit ihrer Kunst in vielen verschiedenen Städten und Ländern der Welt zu sein, sich mit anderen Künstlern zu vernetzen und sehr viele äußere Impulse aufzusaugen, fand sich Dyba in den vergangenen Jahren plötzlich in einem Lockdown wieder. Eine Zwangspause, die ihr viel Zeit schenkte, um mal in aller Ruhe in sich hineinzuhorchen. Erstmals ohne äußere Einflüsse, sondern nur aus sich selbst heraus, ließ sie in ihrem Atelier Pinsel, Spachtel und viel Acryl auf Leinwand für sich sprechen und fand dabei ihre lang gesuchte Handschrift. Eine Technik und Bildsprache, die sie als ihre eigene Kunstform bezeichnet. Denn erstmals, verrät Dyba im Gespräch, ging es in ihren Bildern nicht um Farbe oder Form. „Im Mittelpunkt stehen die wiederkehrenden Strukturen.“