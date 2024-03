Vor Sportfreunde-Baumberg-Aufstieg Monheim streitet über Stadion-Ausbau

Der Verein sagt: „Wir wollen diesen Weg gehen!“ Doch der Bürgermeister warnt vor einem „Abenteuer“, davor, „dem Geld hinterherzulaufen“. Wenige Tage, bevor die Sportfreunde Baumberg (SFB) ihren Antrag auf Zulassung zur Fußball-Regionalliga einreichen müssen, spitzt sich die Diskussion in Monheim zu: Kann und sollte die Stadt Monheim – so lautet die Frage – das künftige Sportzentrum am Kielsgraben so bauen, dass dort Regionalliga-Spiele möglich sind?