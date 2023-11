Streit vor Kiosk in Monheim Pistole und Messer im Spiel – 14-Jähriger soll Mann schwer verletzt haben

Eine aus den Fugen geratene Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) hat für einen 21-Jährigen im Krankenhaus geendet. Der junge Mann erlitt am späten Freitagabend gegen 23 Uhr eine Stichwunde im Bereich der Rippen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach erhärtete sich nach den ersten Ermittlungen der Verdacht gegen einen 14-Jährigen, den die Beamten an seinem Zuhause vorläufig festnahmen.