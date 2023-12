Bürgerbegehren Schulcontainer in Monheim Zimmermann postet – das Internet schäumt

Diebisch ist sie nicht, die Freude, die dem Bürgermeister ins Gesicht geschrieben steht. Daniel Zimmermann freut sich auf dem Foto, das er von sich und seiner Stellvertreterin Lisa Pientak gemacht hat, vielmehr über ein Nichts. Ein Nichts an Unterschriften. Mindestens 2300 hätten nach seiner Auffassung bis spätestens 27. Dezember 2023, 24 Uhr, in dem Rathaus-Briefkasten landen müssen – 2300 Unterschriften von Unterstützern des Bürgerbegehrens für den sofortigen Abbau der Container auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße, in denen die Stadt für mindestens drei Jahre bis zu 80 Flüchtlinge unterbringen will.