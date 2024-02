Online-Petition für Monheim/Langenfeld Bus-Kunden nerven Pannen bei Fahrgast-Info

Michael Hansen aus Baumberg hat es nicht so mit dem Unberechenbaren. Und das liegt jetzt nicht daran, dass er Physiker ist, ein promovierter sogar. Nein, Michael Hansen fährt Bus und Bahn, und da möchte er verständlicherweise wissen, wo er dran ist. Insofern sieht er den Streiktagen im ÖPNV in dieser Woche gelassen entgegen: „Eine gute Woche vorher angekündigt, da kann ich mich gut drauf einstellen“, sagt der 41-Jährige. Für seine Termine in Düsseldorf nimmt er an diesem Donnerstag und Freitag folglich die (nicht bestreikte) S-Bahn statt Bus und Straßenbahn.