Streit um Baumkataster Werden in Monheim zu viele Bäume gefällt?

Die strengen Regeln der Mathematik lassen sich nicht ohne weiteres auf die Gesetze der Natur anwenden. So konnte Sabine Lorenz (Grüne) kürzlich im Umweltausschuss auch nicht die Berechnungen von Bürgermeister Daniel Zimmermann bezüglich des Baumkatasters mit ihren Erkenntnissen über die Wirkung von Bäumen als Luftfilter und Sauerstoffproduzenten in Abhängigkeit von der Blattmasse in Übereinstimmung bringen.