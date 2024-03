Am Samstag in Monheim Straßenfest und Demo gegen Rechtsextremismus

Für diesen Samstag rufen die im Monheimer Stadtrat vertretenen Parteien gemeinsam mit den christlichen und islamischen Gemeinden sowie weiteren Vereinen und Gruppen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Die Stadt Monheim begleitet die Demo, die um 14 Uhr beginnt, mit einen Straßenfest. Anlass ist – wie bereits für viele Demos hierzulande, so auch in Langenfeld mit mehreren tausend Teilnehmern Anfang Februar – das Bekanntwerden eines Treffens von etwa 15 rechtskonservativen und -extremistischen Personen in Potsdam, denen die Ausweisung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vorschwebt. Die Demo richtet sich faktisch auch gegen die rechtsradikale AfD und deren möglichen Wahlerfolge bei der Europawahl und etlichen Kommunalwahlen am 9. Juni sowie den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September.