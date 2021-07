Strandbar an der Kulturraffinerie : Strand-Kubus K714 öffnet wieder und hat mehr Platz

Strandbar an der Kulturraffinerie

Am kommenden Montag wird die Strandbar aufgebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

(og) Nachdem der Strand-Kubus K714 im vergangenen Jahr für Begeisterung gesorgt hat, bauen die Monheimer Kulturwerke das Glasgebäude auch in diesem Sommer wieder an der Rheinseite der zukünftigen Kulturraffinerie K714 auf. Am 16. Juli um 17 Uhr eröffnen Bürgermeister Daniel Zimmermann und Kulturwerke-Chef Martin Witkowski den Strand-Kubus.