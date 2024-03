Nisthilfe in der Urdenbacher Kämpe Storchenpaar lässt sich am Altrhein nieder

Monheim/Urdenbach · Es klappert in der Urdenbacher Kämpe am Altrhein. Ein Weißstorchenpaar hat sich auf der Nisthilfe am Dammweg in den Bürgeler Wiesen niedergelassen.

31.03.2024 , 20:38 Uhr

Dieses Storchenpaar hat die Nisthilfe am Altrhein in der Kämpe für sich entdeckt. Foto: Andrea witt/Andrea Witt

(og) Klappt es diesmal mit dem Nachwuchs? Zum zweiten Mal hat ein Storchenpaar die Nisthilfe am Altrhein in der Urdenbacher Kämpe entdeckt und offenbar für gut befunden. Seit einigen Tagen beobachten Passanten das Paar. Die beiden Störche sind allein oder zu zweit auf dem Nest zu sehen, klappern. Oder sie ziehen gemeinsam, Seite an Seite mit einem Seidenreiher, durch die umliegenden Wiesen auf der Suche nach Futter. Gepaart haben sollen sie sich auch schon, erzählt ein Radfahrer. Werden sie ihren Nachwuchs auch in der Kämpe aufziehen können? Die zwischen Monheim und Urdenbach beheimatete Biologische Station hofft genau das. Sie versucht schon lange, die Zugvögel in der Kämpe anzusiedeln und hat Nisthilfen gebaut. Erst auf dem Dach der Biologischen Station, dann (2018/2019) in der Kämpe und am Rheinufer Benrath. 2021 hatte sich schon einmal ein Storchenpaar auf dem gemachten Nest am Altrhein niedergelassen. Blieb aber nicht. Für Elke Löpke, Leiterin der Biologischen Station Haus Bürgel, wäre eine Ansiedlung von Weißstörchen das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem i bei der Renaturierung des Altrheins – ein besonderes Biotop, das jetzt schon funktioniert. Der Tisch ist für das Storchenpaar zumindest gut gedeckt: Es gibt unter anderem Jungfische, Teichfrösche, Mäuse und Regenwürmer. Nahrung im Überfluss, auch wenn es gelte, drei bis fünf Nachkommen flügge zu bekommen. Normalerweise legen Störche im April ihre Eier. Das heißt, man müsste schon bald sehen können, ob das Weibchen brütet und deswegen den Nest nicht mehr verlässt. Im Mai könnten die Jungen schlüpfen, wenn alles so laufen sollte, wie es sich das Team der Biologischen Station wünscht. Noch steht die Frage im Raum, ob das Paar bleibt oder ob es überhaupt schon geschlechtsreif ist. Da ist erst einmal Abwarten gefragt. Die Nisthilfen sind absichtlich entfernt von den Wegen gebaut, damit die die Vögel in Ruhe brüten können, nicht gestört werden. Sonst könnten sie sofort weiterziehen. Löpke hofft auf das Verständnis der Spaziergänger und warnt vor allem vor dem Einsatz von Drohnen. Zuletzt 2021 wurde auch ein Paar am Monbagsee in Monheim gesichtet. Doch das ist kinderlos geblieben.

(og)