Gunter Demnig in Monheim Stolpersteine als Teil der Erinnerungskultur

Der erste Stein wurde an der Frohnstraße 27 für Maria Hubertine Rolland verlegt. Die gebürtige Monheimerin erblickte am 14. August 1883 das Licht der Welt und wurde am 21. Mai 1930 aufgrund einer geistigen Behinderung in der Heil- und Pflegeanstalt Langenfeld-Galkhausen untergebracht. Fast elf Jahre später, am 2. Mai 1941, kam sie in die Tötungsanstalt Hadamar und wurde noch am selben Tag im Rahmen der Aktion T4 ermordet. Das T steht in diesem Fall für Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo die zentrale Dienststelle ihren Sitz hatte und die schrecklichen Massenmorde organisiert wurden. Der Stolperstein an der Frohnstraße 27 wurde nur temporär verlegt und verweilt aufgrund einer Baustellensituation vor Ort bis zur Fertigstellung im Stadtarchiv.