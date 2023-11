Mit Riesen-Glühweinhütte 450.000 Euro – Monheim lässt sich die Eislaufbahn was kosten

Am 1. Dezember werden überall die ersten Türchen geöffnet, auch in Monheim. Eines, das besonders viele Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene erfreuen dürfte, ist das Türchen zur Eislaufbahn in der Monheimer Mitte: Ab dem ersten Dezembertag, Freitag nächster Woche, haben Schlittschuhläufer und alle, die es werden wollen, fünfeinhalb Wochen lang die Gelegenheit, auf dem Eierplatz ihre Runden zu drehen. Und das Besondere im Vergleich zu manch anderer Eisbahn: Wer seine Schlittschuhe selber mitbringt, fährt gratis. Und wer nicht, der kann sich das Paar vor Ort für nur 2 Euro pro Tag ausleihen.