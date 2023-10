Sternenzauber in Monheim Anmelden zum Eislaufen auf dem Eierplatz

Die 425 Quadratmeter große Eislaufbahn, betrieben durch 100 Prozent Ökostrom aus regenerativen Energien, wird an Ende November wieder auf dem Eierplatz aufgebaut. „Mit dem 9. Monheimer Sternenzauber wollen wir direkt in Monheim Mitte die Vorfreude auf Weihnachten steigern“, freut sich Romy Klaubert von der städtischen Wirtschaftsförderung. „Eislaufen unter freiem Himmel, beim Eisstockschießen Neues probieren, bei duftendem Punsch und Glühwein einfach entspannen und in stimmungsvoller Atmosphäre die Weihnachtseinkäufe erledigen – das macht den Monheimer Sternenzauber aus.“