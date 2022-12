Sternenzauber lockt in Monheims Mitte Eisvergnügen im Disco-Licht

Auf dem Weg zur Eisbahn auf dem Eierplatz säumen weihnachtlich geschmückte Straßenlaternen den Weg. Am Ende strahlen Flutlichter in wechselnden Farben die Eisbahn an. Vor dem Schlittschuhverleih hat sich eine lange Schlange gebildet, Eltern mit kleineren Kindern, Jugendliche, die die orangefarbenen Kufenflitzer eigenständig ausleihen wollen.