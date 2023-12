Weihnachten in Monheim Sternenzauber erstmals mit Winter-Chalet

(og) Viele leuchtende Sterne funkeln am Boulevard, Weihnachtsmusik erklingt und zwei Eisprinzessinnen und ein Schneemann drehen die ersten Runden auf dem Eis am Eierplatz. Mit prominenter Begleitung hat Bürgermeister Daniel Zimmermann am Freitag den 9. Monheimer Sternenzauber eröffnet. „Wir haben ein großes Programm vor uns: Die Eislaufbahn ist immer vormittags bis 14 Uhr für Kitas und Schulen geöffnet. Ab 15 Uhr ist sie dann bis in den Abend hinein für jeden kostenfrei zugänglich. Am Wochenende finden unter anderem Show-Trainings der SG Monheim Skunks statt.“ Bis zum 7. Januar laden die 400 Quadratmeter große Eislauffläche und das neue zweistöckigen Winter-Chalet mit Außentheke zu zauberhaften Eislaufrunden und winterlichen Köstlichkeiten ein.

RP-Foto: Ralph Matzerath