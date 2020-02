Monheim Personal : Stellenzahl in Monheim wächst weiter

Monheim In Monheim fehlen Ingenieure, die Bauprojekte umsetzen können. Personal-Chef Martin Frömmer arbeitet an der Marke „Arbeitgeber Monheim“.

Monheims Personal-Chef Martin Frömmer ist gefordert. Auch in diesem Jahr will die Stadt 20 zusätzliche Stellen schaffen und möglichst auch besetzen. Die Zahl steigt von 633 im Jahr 2019 auf 654,5. „Wir suchen vor allem Ingenieure für unsere vielen Bauprojekte“, sagt Frömmer. Im Haushalt ausgewiesen sind dafür 6,5 Stellen. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt sei dies gar nicht so einfach. Deshalb setzt er alles daran, Monheim als Arbeitgeber-Marke zu etablieren. „Wir bauen Präsenz auf“, sagt er und meint damit unter anderem die sozialen Netzwerken. Doch es gehöre noch mehr dazu, Arbeitskräfte in die kleine Stadt am Rhein zu locken. „Unser Weg zur Smart City spielt dabei eine große Rolle“, sagt er. „Da sind wir als Arbeitgeber interessant.“ Auch Menschen aus großen Unternehmen würden deshalb nach Monheim wechseln.