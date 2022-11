Monheim Müllbeseitigung : Gelbe Tonnen werden ausgetauscht

Monheim (elm) Die Systembetreiber der Dualen Systeme haben die Sammlung der Verpackungsabfälle in den gelben Säcken und Tonnen im Kreis Mettmann neu ausgeschrieben. Ab Januar ist die Firma RMG dafür zuständig, sie löst die Awista ab.

Damit verbunden ist ein kompletter Austausch der insgesamt rund 65.000 gelben Behälter im Kreisgebiet. Die RMG hat auch in Monheim bereits damit begonnen, neue Tonnen auszuliefern. Die Awista wird ihre Behälter mit der letzten Leerung ab Mitte Dezember einziehen. Die neuen Behälter dürfen erst ab Januar benutzt werden. Sollten bei der Auslieferung Probleme entstehen, kann man sich per E-Mail gelbe-tonne.mettmann@rmg-gmman an den neuen Entsorger wenden. Telefon: 0800 400 6005. Änderungswünsche können erst nach Abschluss der Erstauslieferung ab Ende Dezember berücksichtigt werden. Die Stadt Monheim kann dabei nicht unterstützen. Der Wertstoffhof am Knipprather Busch kann derzeit keine Elektrogeräte wie Bildschirme oder Kühlschränke annehmen. Der Grund sind Engpässe des beauftragten Containerunternehmens.