Bis Sonntag wird in Monheim gefeiert Startschuss für das Stadtfest

Der Startschuss für das Monheimer Stadtfest fiel am Freitag um 16 Uhr mit dem Fassanstich und dem sich anschließenden Gänseliesellauf der Sportgemeinschaft (SG) Monheim über die Krischerstraße. Bis Sonntag, 18. Juni, wird in der City unter dem Motto „Gans wundervoll“ gefeiert. Neben den klassischen Elementen wie Gänseliesellauf und -markt, Vereinsmeile und Rathaus-Rallye gibt es viele auf das Motto abgestimmte Spiele und Aktionen. Auf der Bühne stehen Tujamo, Fedde Le Grand und Joris. Am Sonntag um 13 Uhr beginnt die Stadtwette. Die Geschäfte haben ebenfalls ab 13 Uhr geöffnet. pc/ RP-Foto: rm-