Open-Air-Veranstaltung in Monheim Wie der Aufbau des Mondscheinkinos lief

Zur Eröffnung an diesem Freitag läuft der Film „Bob Marley: One Love“. Am Samstag geht es weiter mit der französischen Komödie „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“, die an die Monsieur Claude-Filme anschließt. Am Sonntag läuft der der Film „Eine Million Minuten“ mit Karoline Herfurth und Tom Schilling. Der Biergarten ist vor jeder Vorstellung ab 19.30 Uhr geöffnet, die Filme beginnen mit Anbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Tickets für die Vorführungen kosten zehn Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.