Monheim Stadt lobt Wettbewerb für Traditionslokale aus

In diesem starken Verbund seien zwei Traditionslokale frei geworden, die zuletzt als Eisdielen zuvor aber auch erfolgreich als Gaststätten betrieben worden sind, so der Sprecher. Das eine Ladenlokal (Bormachers Altes Brauhaus / Drüje) befindet sich an der Adresse Freiheit 12 und verfügt im jetzt zur Vermietung anstehenden Erdgeschoss über 149 Quadratmeter sowie 55 Quadratmeter Außengastronomie. Das zweite Ladenlokal (lange Zeit Monheimer Biermanufaktur) verfüge an der Turmstraße 19 über 120 Quadratmeter und, derzeit räumlich miteinander verbunden, an der Franz-Boehm-Straße 1 über weitere 78 Quadratmeter Innenfläche. Highlight sei die Außenfläche auf dem Alten Markt. Die beiden Ladenlokale könnten, so wie zuletzt, gemeinsam betrieben aber auch getrennt voneinander angemietet werden.