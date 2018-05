Monheim: Monheim startet Aktionswoche zum Thema Solarenergie

Monheim Vom 14. bis 18. Mai gibt es Vorträge und Vorführungen.

Unter dem Titel "Woche der Sonne" gibt es laut Stadtsprecher Norbert Jakobs von Montag an bis Freitag etliche Aktionen rund um die Solarenergie. "Diese Themenwoche dreht sich rund um den privaten Betrieb von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen." Stadtverwaltung, Anlagenhersteller, der Energieversorger Mega, Verbraucherzentrale und Energieagentur informieren und beraten. Das Angebot richtet sich Jakobs zufolge vor allem an Gebäudeeigentümer. "Die Palette reicht von der Erstberatung über aktuelle Fördermöglichkeiten bis hin zu Praxistipps für Solaranlagen."

Am Dienstag, 15. Mai, ab 18 Uhr führt laut Klimaschutzmanager Kruhl eine Exkursion zu einem privaten Betreiber einer Photovoltaik-Anlage. "Ein Monheimer berichtet von seinen Eindrücken mit einer Photovoltaik auf dem Eigenheim und beantwortet Fragen, die sich aus Sicht des Bauherrn stellen." Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Bushaltestelle "Creative Campus" an der Alfred-Nobel-Straße. Kruhl bittet um eine Anmeldung unter Tel. 02173 - 951616 oder per E-Mail unter gkruhl@monheim.de.